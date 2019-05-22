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Anaokulu öğrencileri sokak hayvanları barınağını ziyaret etti

Burhaniye ilçesinde, Avni Özpolat Anaokulu Civcivler Sınıfı öğrencileri, sokak hayvanları barınağını ziyaret ederek yanlarında getirdikleri köpek mamalarını barınak yetkililerine teslim etti.

Sokak hayvanları bakım evine Okul Müdürü Fatma Serim ve öğretmenleri eşliğinde gelen minikler, Veteriner Hekim Emrah Güleç'ten bilgi aldı.


Veteriner Hekim Güleç, öğrencilerin hayvanlar hakkında merak ettikleri soruları yanıtladı. İlçe belediyesi tarafından sokak hayvanlarının bakım ve aşılamalarının yapıldığı aynı zamanda veterinerlik hizmetlerinin verildiği barınakta, minikler özellikle yavru köpeklerle yakından ilgilendi. Minik hayvan severler, barınakta bulunan köpekler için yanlarında getirdikleri köpek mamalarını barınak yetkililerine teslim etti. Minikler ayrıca daha önce yapmış oldukları ve köpekleri çok sevdiklerini ifade eden afişlerle ile birlikte poz verip hatıra fotoğrafı çektirdiler. Okul Müdürü Fatma Serim, Veteriner Hekimi Emrah Güleç'e teşekkür ederken, öğrenciler arasında hayvan sevgisinin gelişmesini istediklerini söyledi.

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