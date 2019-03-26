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Anaokulu öğrencilerine “Felsefe Atölyesi”

BENGİ Projesi kapsamında, Erdek Reşit Mazhar Ertüzün Anaokulu’nda minik öğrencilere ”Felsefe Atölyesi” projesinin uygulanmasına başlandı.

BENGİ Projesi kapsamında, Erdek Reşit Mazhar Ertüzün Anaokulu'nda minik öğrencilere ”Felsefe Atölyesi” projesinin uygulanmasına başlandı.


Erdek Reşit Mazhar Ertüzün Anaokulunda “Felsefe Atölyesi” proje çalışmaları Galatasaray Üniversitesinde felsefe doktorası yapan Elvan Uslu tarafından yürütülüyor. Her hafta farklı felsefe terimlerini tanıyarak felsefeyi öğrenmeye başlayan minikler kavramlarla ilişkili felsefi sorulara da cevaplar arıyorlar. Bu haftaki etkinlikte minikler felsefe nedir? Sorusuna cevap ararken, cevaplarını resim yaparak verdiler. Her hafta farklı konularla atölye çalışmaları devam edecek.

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