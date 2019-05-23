Anaokulunda palyaçolu hijyen eğitimi

Yıldız Özsaraç Anaokulu'na giden 12 öğrenci, palyaço kıyafetleri ile küçük öğrencilere oyunlarla el yıkama ve diş fırçalamayı anlattı.

Okul Müdürü Mehmet Bicik ve Meslek Dersleri Öğretmeni Mehmet Kadiye Atak'ın öncülüğünde Yıldız Özsaraç Anaokulu'na giden sağlıkçı gençler, hijyen eğitimi ile ilgili filmler gösterirken, masal anlattı ve oyunlar oynattı. Küçük öğrencileri eğlendirirken öğreten gençler takdir topladı. Liseli gençler, küçük öğrencilere masalar anlatıp birlikte oyunlar oynarken, öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı. Yıldız Özsaraç Anaokulu Müdürü Selma Ergül, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Bicik ve Öğretmen Kadriye Atak ile öğrencilere teşekkür etti. Etkinlikte görev alan öğrenciler de, mutluluklarını dile getirdi. Öğrencilerden Beyza Tay, “Biz bu gün BENGİ projesi kapsamında Yıldız Özsaraç Anaokulu'nda hijyen eğitimi verdik. Çocuklara masallar anlatırken, el yıkama ve diş fırçalamayı anlattık.” dedi. Gamze Dursun da, “Bu gün minik kardeşlerimizle bir araya geldik. Onlarla hem eğlendik hem de öğrendik. Onlarda biz de mutlu olduk” dedi. Utku Mert Şah ise, “ Anaokullarına gidiyoruz. Çocukları eğlendirerek öğretiyoruz. İşimizi severek yapıyoruz” dedi. Meslek Dersleri Öğretmeni Kadriye Atak da, “Okulumuz sağlık alanı öğrencileri bilgilerini çocuklarla paylaştılar. Çok güzel bir çalışma oldu. Bizim içinde anaokulu içinde başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum” dedi.