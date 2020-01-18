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Ani yağışlara karşı Mehfez ve kanallar temizleniyor

Erdek-Bandırma eski karayolunun kamplar bölgesinde, “Ramla” mevkii olarak bilinen bölgede bulunan menfezde temizleme çalışmalarına başlandı.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerce iş makinaları eşliğinde yürütülen çalışmaları yakından takip eden Erdek Merkez Zeytinli Mahallesi Muhtarı Ali Aydın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen ekiplerin yürüttükleri çalışmaların 2 veya 3 gün içinde tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Zeytinli Mahallesi Muhtarı Ali Aydın, devam eden konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bildiğiniz gibi ilçemizde geçtiğimiz günlerde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle bölgede su baskınları yaşanmış Erdek-Bandırma eski karayolunda araç ulaşımı uzun süre yapılamamıştı. Bölgede yaşanan sorunun çözümüne yönelik bölgeye intikal eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler su baskınlarına neden olan menfezde temizleme çalışmalarına başladı. Ancak bu geçici bir çözüm olup, bölgeye mutlaka yeni bir menfez daha açılmak zorundadır. Bu arada DSİ'nin de bölgedeki derenin önüne beton kanal yapması yerinde olacaktır”dedi.

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