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Aniden fenalaşan kadını belediye sağlık ekipleri kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bir dükkânda aniden fenalaşan kadına Belediye Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Biriminin sağlıkçıları anında müdahale etti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir dükkânda aniden fenalaşan kadına Belediye Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Biriminin sağlıkçıları anında müdahale etti.


Nefes darlığı olduğu öğrenilen kadının yardımına bir an bile tereddüt etmeden koşan belediye sağlık ekipleri, 40 yaşlarındaki baygın kadını birim bünyesindeki ambulansa taşıdı. Hemen Ayvalık Devlet Hastanesi'ne nakil için hareket eden ekip, yolda rahatsızlanan kadını oksijen tüpüne bağlayarak gerekli tıbbî müdahaleyi yaptı. İsminin Filiz olduğu öğrenilen kadının kurtarılması vatandaşlarca takdirle karşılandı.

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