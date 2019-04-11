Ankara'daki köpek katliamı Balıkesir'de protesto edildi

Balıkesir'de hayvanseverler, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 13 sokak köpeğinin zehirli etlerle öldürülmesini katliam olarak nitelendirerek, olayı gerçekleştirenleri kınadı.

Ankara'da meydana gelen köpek katliamına Balıkesir'deki hayvanseverlerden tepki geldi. Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda hayvanseverler BALPATİ (Balıkesir Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği) öncülüğünde köpek katliamını protesto ettiler. Hayvanseverler taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlar ile olayı yapanların bulunması çağrısını yaptılar. BALPATİ Derneği adına açıklama yapan Eren Türk, "Ankara da yaşanan insanlık dışı vahşi cinayetler hepimizin yüreklerini dağladı. Ankara'da yaşanan bu cinayetler hayvan dostlarımıza karşı işlenen ilk cinayetler değildir. Gün geçmiyor ki farklı illerimizden hayvan dostlarımıza karşı şiddet, tecavüz ve hak ihlalleri haberi gelmesin. Bizler Ankara'dan gelen kahredici haberi yüreklerimizde yaşıyorken dün Uşak'ta bir sokak köpeğinin tecavüze uğradığı haberi ile bir kez daha insanlığı sorgulayıp, utandık. Ne acıdır ki sokak hayvanları bazı insan dışı yaratıklar tarafından bir canlıdan hariç alınan, satılan bir eşya gibi, ihtiyaçlarını karşılayacak bir nesne gibi algılanmaktadır. Hayvan dostlarımız sirklerde, hayvanat bahçelerinde eğlence amaçlı kullanılarak, tutsak edilmektedir. Doğal yaşam alanlarını betonlaştırarak yok edilen sokak hayvanlarımızın günlük ihtiyacı olan beslenmesi için konulan yemek ve su kapları, soğuk ve yağmurlu havalardan korunmak için yerleştirilen kulübeler çevre kirliliğine yol açıyor denilerek imha ediliyor. Peki soruyoruz sizlere. Bu canlar günlük beslenme ihtiyacını karşılamaya mı çalışsın, yoksa bu canilerin şiddetinden kurtulup da hayatta kalmaya mı çalışsın? Hem de böylesine çaresiz ve savunmasızken. Bu durumu çok iyi tanımlayan bir kitle var ki hayvan sevgisi olmayanın insan sevgisi de olmaz. Tek amaçları biz insanlara dost olmak olan bu canlıların hangi akla hizmet, hangi inanca bağlı olarak katlediyorsunuz. Bu vahşetin ne dini, ne siyaseti ne de bir ideolojisi olur. Bu vahşetin canilikten başka bir tanımı yoktur. Türk ceza kanununda insanın insana uyguladığı her türlü şiddet olayı yasal olarak suç kabul ediliyorken nasıl olabilir de bir insan canlı olan hayvana şiddet yapması kabahat olarak kabul edilmez. Korumaya ihtiyacı olan en savunmasız canlılardır hayvanlar. En ağır cezalar uygulanması gerekir savunmasız bir cana kıyanlar için. Ne yazık ki bir eşyaya zarar veren ile bir hayvana yapılan zarar kanun karşısında aynı orantıda kabul edilmektedir. Bu insan dostları hayvanlara artan şiddet olayları artmasının sebebi caydırıcı ceza maddelerinin olmamasıdır. Seçim arifelerinde siyasi partilerin bizlere sunduğu hayvan hakları yasası bir an önce gündeme getirilmelidir" şeklinde konuştu.