Anne ve babasını göremeyen çocuğa polisten sürpriz

Balıkesir'de Sütlüce Mahallesi, 2. Şoförevleri Sokak'ta, dedesinin evinde kalan ve 7 yaşına giren Ahmet Ege Yalçın'a polisler sürpriz yaptı. Anne ve babası Bursa'da çalışan fakat korona virüs tedbirleri kapsamında Balıkesir'e gelemeyen aile, Yalçın'ın doğum günü için polislerden yardım istedi. Oğlunun yanında olamadığı için emniyete arayarak doğum gününün kutlanmasını isteyen annenin isteğini kırmayan Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pasta alarak Ahmet Ege Yalçın'a sürpriz yaptı. Polis motosikletine bindirilerek anonsla doğum günü kutlanan minik Yalçın, doğum günü pastasını üfledikten sonra annesine ve polis ekiplerine teşekkür etti.