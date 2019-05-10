Anneler Derneği Zübeyde Hanım'ın büstünü yeniledi

Türkiye Anneler Derneği Balıkesir Şubesi yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım'ın büstünü yenileyerek hizmete açtı. Kurtdereli Spor Salonu'nun yanında bulunan ve bir süre önce sessiz sedasız tadilat için kaldırılan Zübeyde Hanım'ın büstü yenilenmiş haliyle açıldı. Anneler Derneği Balıkesir Şubesi büstün yenilenmesini üstlenen 6'ncı Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü ile Çizgi Mermer'e teşekkür etti.

Türk Anneler Derneği Balıkesir Şubesi üyelerinin katılımlarıyla düzenlenen açılış töreninde konuşan derneğin ikinci başkanı Semra Arıkan, büstün Türk Anneler Derneği üyelerinin girişimleri sonucunda yenilendiğini açıkladı. Arıkan yaptığı açıklamada; “Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın büstü Anneler Derneğimizin girişimi ile 6.Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü Atölyesinde boyanıp kaidesi Çizgi Mermer tarafından yerleştirilerek yenilenmiştir” diye konuştu.

Yenilenen büstün açılışını derneğin en eski ve en yaşlı üyeleri birlikte yaparken, dernek üyeleri açılışın ardından büstün önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.