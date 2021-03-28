Antalya'daki şampiyonada Şahin Şenoduncu Balkan Şampiyonu oldu

Antalya'da gerçekleşen 20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nın Büyük Erkekler etabında Ayvalıklı milli sporcu Şahin Şenoduncu 20 kilometrelik parkuru 1.24.20 derecesiyle birinci olarak tamamlayarak Balkan Şampiyonu oldu.

Antalya'nın Konyaaltı sahil yolunda düzenlenen organizasyonun startını, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi. Şampiyonaya Türkiye'den 24, Bulgaristan'dan 10, Romanya'dan 10, Yunanistan'dan 4, Sırbistan'dan 3 ve Slovenya'dan 2 sporcu katıldığı öğrenilirken, organizasyonda 20 yaş altı erkekler, 20 yaş altı kadınlar ve 18 yaş altı erkekler 10 kilometre, 18 yaş altı kadınlar ise 5 kilometre mesafede kıyasıya yarıştı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota puanının da verileceği şampiyonanın ilk gününde Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı sporcularından Milli Atlet Şahin Şenoduncu balkan şampiyonluğu elde etti. Elde ettiği başarının ardından Şenoduncu, “Yazın yapılacak olan olimpiyat oyunlarına katılabilmek için önemli bir yarışmaydı. Burada altın madalya almamın, milli takımımızı daha üst seviyelere taşıyacağına inanıyorum. Bundan sonraki hedefim Mayıs ayında yapılacak olan Avrupa şampiyonasında en iyi dereceyi elde ederek, Avrupa şampiyonu olabilmektir” diye konuştu.