İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Apartman boşluğuna düşen atı itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde apartman boşluğuna düşen at itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde apartman boşluğuna düşen at itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Hekimzade Mahallesi'nde apartman sakinleri, havalandırma boşluğuna bir atın düştüğünü görünce durumu hemen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği'ne bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukurdan atı çıkartarak sahibine teslim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.