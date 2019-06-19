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Apartman dairesi yangında büyük zarar gördü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre Hamidiye Mahallesi 517. Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın üst katındaki bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde yaşayanların ve komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 4 itfaiye aracıyla çok kısa sürede yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın, ardından söndürüldü. Yangında dairede büyük çaplı maddi hasar oluştu.

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