Apartmanda aşağıya düşmek üzere olan kadını komşusu kurtardı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanda hareketli saatler yaşandı. Cam silerken dengesini kaybeden kadını alt katta bulunan komşusu kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Hamidiye Mahallesi Azerbaycan Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda dairesinin camları silen kadın dengesini kaybetti. Aşağıya düşmemek için cama tutundu. Yardım çığlığını aşağıda bulunan komşusu ve çevre sakinleri duydu. Komşusu kadını camdan geri itti. Kadın kurtulurken, çevrede ise büyük panik yaşandı. Komşuları hemen önlem aldı. Apartmanın bahçesine battaniye ve yastık eşyalar kondu. İtfaiye ve polis ekipleri ise alarma geçti. Hareketli dakikalar üzücü bir olayın yaşanmadan sona ermesi üzerine komşuları rahat nefes aldı. Güvenlik ekipleri de normale döndü. Olayla ilgili polis araştırma başlattı.