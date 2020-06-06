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Apartmanda yangın paniği

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan bir apartmanın üçüncü katında bulunan dairede çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan bir apartmanın üçüncü katında bulunan dairede çıkan yangın, paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi Ferah Apartmanı No:132'de bulunan B.B.'ye ait dairede gece yangın çıktı. Olay yerine giden Edremit İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Yangın, apartmanda büyük paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

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