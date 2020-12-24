İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın paniğe neden oldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın apartmanı duman altında bırakırken, bina sakinleri büyük pank yaşadı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın apartmanı duman altında bırakırken, bina sakinleri büyük pank yaşadı.


Edinilen bilgiye göre, olay Hekimzade Mahallesi 269. Sokak'taki apartmanın kömürlüğünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bina sakinleri durumu hemen Balıkesir Büyükşehir Edremit İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın etrafında güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de büyüyen alevlere müdahale etti. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada bazı bina sakinleri ise büyük panik yaşadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.