Araba altında ezilen köpeğin daha önce de vurulduğu ortaya çıktı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda otomobil tarafından ezilen köpek, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından yeniden hayata tutundu. Tedavisini yapan veteriner hekimler yaşama tutunan köpeğe Maske adını verirken, köpeğin daha önce de vurulduğu anlaşıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda 10 Kasım günü sabah saatlerinde bir otomobil, istasyondan ayrılırken yerde yatmakta olan iki köpeğin üzerinden geçerek birisinin ölümüne neden olurken diğerinin de sakatlanmasına neden olmuştu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Ovaköy Hayvan Barınağı'nda veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan ve yüzünün maskeye benzemesi nedeniyle adı Maske konulan köpek, başarılı bir ameliyatın ardından iyileşerek yeniden koşmaya başladı.

Ovaköy Mahallesi'ndeki Balıkesir Sokak Hayvanları Bakımevi'nde Maske'nin 10 Kasım'dan bu yana tedavi sürecini yürüten Veteriner Hekim Oğuzhan Erçel, köpeğin bakım evine geldiğinde durumunun çok ağır olduğunu ve onun yaşam mücadelesini kazanması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Veteriner Hekim Erçel, “Kazanın yaşandığı gün olay yerine hemen giderek köpeğimizi alarak bakımevimize getirdik. Köpeğimizin röntgenlerini çektiğimizde kalçasında üç adet kırık olduğunu tespit ettik. Yaklaşık 3 saat süren ameliyatta kalçasına üç plak yerleştirildi. Ameliyatı kaldırması bile bir olaydı onun için kendisi de yaşama tutunmak için çok mücadele etti. Tedavimiz güzel bir şekilde devam ediyor Maske artık hem yürüyebiliyor hem de koşabiliyor. Tam bir iyileşme için önümüzde biraz daha zaman var” dedi. Veteriner Hekim Oğuzhan Erçel havalı Maskenin tüfek ile daha önce vurulduğu ve röntgendeki paraşüt pelet riskli bir yerde olduğu için çıkarılmadığını ve köpek için bir sorun teşkil etmediğini açıkladı.

Öte yandan, uzun uğraşlar sonucu sağlığına kavuşan köpeğin daha önce de havalı tüfekle vurulduğu anlaşıldı. İsabet eden şarapnelin ise vücudunda kaldığı öğrenilen köpeğin gördüğü şiddet sonrası sağlığına kavuşması herkesin yüzünü güldürdü.