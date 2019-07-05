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Araç içinde unutulan köpeği itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, otomobilde mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, otomobilde mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Akpınar Bulvarı'nda P. Ş'ye ait camları kapalı otomobilde sıcaktan bitkin düşmüş köpeği fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çağırılan Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri, otomobilin kapısını açamayınca arka kapının camını kırarak köpeği araç içinden kurtardı. İtfaiye personelinin soğuk suyla serinlettiği köpeği polis memurları alarak çevredeki bir veterinere götürüldü. Köpek yapılan müdahalenin ardından sahibine teslim edildi.

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