İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araç yangını büyük panik oluşturdu

Balıkesir’de motor kısmından alev alan otomobil benzinliğin yanında olması nedeniyle çevrede büyük panik oluşturdu.

Balıkesir'de motor kısmından alev alan otomobil benzinliğin yanında olması nedeniyle çevrede büyük panik oluşturdu.


Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Altıeylül ilçesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir benzinliğin yan tarafında bulanan Hilmi Avcu idaresindeki 10 Z 3057 plakalı araç motor kısmından alev aldı. Araçtan alevlerin yükselmesi ve aracın benzinliğin yanında olması sebebiyle büyük panik yaşattı. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri çevre güvenliğini en üst düzeye çıkartarak olaya müdahale edildi. Hızlı müdahale sonucunda yangın kısa bir sürede söndürüldü. Meydana gelen olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.