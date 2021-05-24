Aracın kaportası mektup oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yasaklar sebebiyle uzun süredir aracını yaptırmayı bekleyen bir vatandaş, arabasının üzerine mektup gibi notlar yazarak sanayiye teslim etti. Aracın üzerindeki yazılar görenler tebessüm etti.

Pandemi ve yasaklar insanlara farklı bir şekilde etki ediyor. Sındırgı'da 25 yıldır esnaflık yaptığını belirten ve böyle bir durumla ilk defa karşılaştığını belirten kaporta ustası Volkan Orhan “ Yaklaşık 25 yıldan beri bu işi yapıyorum. Ben böyle bir şey görmedim. Bu arkadaş şu salgında insanların yüzünü güldürdü. Bu bize bir reklam olsun” dedi.