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Aracın motoruna giren kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Burhaniye ilçesinde, bir aracın motoruna giren kedi yavrusunu itfaiye çıkardı.


Olay Öğretmenler Mahallesi Mehmet Erdem Caddesi 25. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TJ 0536 plakalı otomobilin motorundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, çıkarmaya çalışsa da başarılı olamayınca itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, uzun uğraş sonucu aracın motor bölümüne giren kedi yavrusunu çıkarmayı başardı. Yaralı olmadığı belirlenen kedi yavrusu doğal ortama salınırken, vatandaşlar itfaiyecilere teşekkür etti.

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