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Aracında kalp krizi geçirerek öldü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde aracıyla seyir halindeki bir sürücü rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aracıyla seyir halindeki bir sürücü rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Bandırma'nın Paşakent Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 10 NU 655 plakalı araçla seyir halinde bulunan Hüseyin Mutlu (42) direksiyon başında aniden rahatsızlandı. Aracını yolun kenarında durduran Hüseyin Mutlu, yoldan geçen vatandaşlardan yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Hüseyin Mutlu, Bandırma Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mutlu hayatını kaybetti.

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