İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aracında kedi olduğunu fark eden sürücü soluğu itfaiye garajında aldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde aracında kedi olduğunu fark eden sürücü hemen Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği’ne başvurdu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde aracında kedi olduğunu fark eden sürücü hemen Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği'ne başvurdu. İtfaiye garajında, Tolga Osman D. idaresindeki 34 PH 6122 plakalı aracın motorunda bulunan kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu. Kedi aracın motorundan çıkartılarak doğal ortama salındı. Araç sürücüsü, "kedi sesi duyunca hemen itfaiyeye gittim. Arkadaşları epey uğraştırdı. Teşekkür ederim."dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.