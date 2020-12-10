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Araçla çarpışan otomobil refüje çıktı, kaza ucuz atlatıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir araçla çarpışan otomobil refüje çıkıp direğe çarptı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir araçla çarpışan otomobil refüje çıkıp direğe çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Akçay Mahallesi Edremit-İzmir karayolunda meydana geldi. E.D. idaresindeki 34 HM 8754 Fiat marka araç ile E.A. idaresindeki 10 YV 806 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Kazada 10 YV 806 plakalı araç refüje çıktıktan sonra trafik yön levhası ve elektrik direğine çarparak durdu. Kazaya itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olmayan ve maddi hasarlı atlatılan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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