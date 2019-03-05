Arapça yarışması finali yapıldı

Yakup Mihriye Akdeniz Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde Öğretmenevinde gerçekleştirilen Arapça Metin Canlandırma ve Şiir Okuma Yarışması büyük heyecana sahne oldu. İmam Hatip Liseleri öğrencilerinin ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda yetiştirilmeleri, mesleki yeterliliklerinin ve özgüvenlerinin geliştirilmesi amacıyla Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce geleneksel olarak düzenlenen Arapça Metin Canlandırma ve Şiir Okuma Yarışması İl Finali iki bölümden oluştu. İlk bölümünde “Arapça Şiir Okuma” yarışmasında 10 okul; ikinci bölümde “Arapça Metin Canlandırma” yarışmasında 6 okul mücadele etti.

Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirmeler sonunda; “Arapça Şiir Okuma” yarışmasında Altıeylül Yakup Mihriye Akdeniz Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Karesi Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci ve Karesi Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu. “Arapça Metin Canlandırma” yarışmasında ise Dursunbey Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Altıeylül Yakup Mihriye Akdeniz Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci ve Gönen Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu.

Balıkesir Arapça İl Finaline Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Güleç, Balıkesir İmam Hatip Okulları Platform Başkanı Halil Taş, idareci, öğretmen ve öğrenciler katıldı.