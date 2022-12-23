Arıcıoğlu gitti Özalp geldi

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu Trabzon'a tayin oldu, Arıcıoğlu'nun yerine Karesi İlçe Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp vekaleten il müdürlüğüne getirildi.

Balıkesir'de 2018'den bu yana Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan Lokman Arıcıoğlu Trabzon'a ataması gerçekleştirildi. Arıcıoğlu'nun tayini sonrasında yerine Adem Özalp vekaleten il müdürü olarak atandı.