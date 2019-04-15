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Arkadaş ziyaretine geldiği mermer ocağında hayatını kaybetti

Balıkesir’in Marmara ilçesinde bulunan bir mermer ocağına arkadaşlarını ziyarete gelen Hikmet Şahin, mermer ocağında geçirdiği kaza sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde bulunan bir mermer ocağına arkadaşlarını ziyarete gelen Hikmet Şahin, mermer ocağında geçirdiği kaza sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine bağlı Edeler köyünden Marmara Adası'nda özel bir şirkete ait mermer ocağında çalışan arkadaşlarını ziyaret gelen Hikmet Şahin, mermer ocağında çalışmakta olan taş kesme makinesine ait telin koparak göğsüne çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Marmara Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin yapılan tüm müdahaleye rağmen travmaya bağlı iç kanamadan dolayı hayatını kaybetti. Olay hakkında Marmara Cumhuriyet Savcılığı tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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