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Armutçukspor gençliği durmak bilmiyor

Balıkesir Amatör Küme’de mücadele eden Ayvalık takımlarından Armutçuk Gençlikspor çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Balıkesir Amatör Küme'de mücadele eden Ayvalık takımlarından Armutçuk Gençlikspor çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Haftanın dört günü Ayvalık Belediyesi'ne ait Sarı Zeybek Sosyal Tesisleri'nde, her hafta Çarşamba günleri ise Hüsnü Uğural Stadyumu'nda Antrenör Hüseyin Yıldırgan'ın nezaretinde antrenmanlarını sürdüren takımdaki gençler gelecek vaat ediyor.


2007-2014 doğumlu sporculardan oluşan öğrencilerinde katıldığı antrenmanların Covit19 pandemisi önlemlerine harfiyen riayet edildiği koşullarda gerçekleşmesi ise dikkatlerden kaçmıyor.


Yaz Spor Okulu eğitimlerinin de yapıldığı Armutçuk Gençlikspor'a, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in destek vermesi memnuniyetle karşılanıyor.

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