Aromatik bitki yetiştiriciliği kursu başvuruları başlıyor

BAÇEM'in yurtiçi ve yurtdışından büyük ilgi gören Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu”nun 5. si 23 Mart'ta başlayacak. Kursa katılmak isteyen vatandaşlar, 17-23 Şubat günleri arasında www.balikesir.bel.tr online başvuru adresinden işlemlerini yapabilecekler.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Çiftçi Eğitim Merkezi'nin (BAÇEM) yurtiçi ve yurtdışından yoğun talep gören “Uygulamalı ve Sertifikalı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu”nun 5. si 23 Mart'ta başlayacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) ve Burhaniye Halk Eğitim Merkeziyle ortaklaşa düzenlenecek kursa katılmak isteyen vatandaşlar, 17-23 Şubat günleri arasında www.balikesir.bel.tr online başvuru adresinden işlemlerini yapabilecekler. 10 gün sürecek eğitimlerde, kursiyerlere bu süre içerisinde uzman ziraat mühendisleri ve uzman biyologlar tarafından arazide uygulamalı olarak eğitimler verilecek.

Tüm ayrıntılarını öğrenecekler

Verilen eğitimler kapsamında tarlada tohum ekiminden ürünün son hasadına kadar en ince ayrıntısıyla anlatımı yapılacak. Kursun sonunda verilecek sertifikalar sayesinde; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve Milli Emlak arazileri üzerinde proje sundukları takdirde faydalanabilecekler. Ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Genç Çiftçi projesinden de yararlanabilecekler. 75 kişilik kontenjanı bulunan kursun nihai kursiyer listesi 6 Mart'ta www.balikesir.bel.tr / http://kirsal.balikesir.bel.tr adresinden duyurulacak.