Seminerde vatandaşlara bitkilerle tedavi yöntemi anlatıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen “Aromatik bitkilerle sağlık” semineri, vatandaşların katılımıyla Karesi AVM Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı ile Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilay Şahin'in moderatörlüğünde; Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özdemir, BAÜN Tıp Fakültesi Farmakoloji Bilim Dalı Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Korkut ve uzaktan erişimle bağlanan Prof. Dr. Mustafa Özdemir katılımcıları bilgilendirdi. Dr. Oğuzhan Korkut, aromaterapi yağlarının yapılış şekli ve etki mekanizmaları hakkında vatandaşları bilgilendirirken; Prof. Dr. Mustafa Özdemir cilt bakımı ve cilt hastalıklarında aromaterapinin yeri, Prof. Dr. Nilay Şahin ise ağrı tedavisinde aromaterapinin yeri konularına değindi. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında önemli bir yere sahip olan Fitoterapinin alt dalı olan Aromaterapi konusunda bilgilendirmelerin yapılmasıyla devam eden seminerde günümüzün güncel konularından olan bitkilerle tedavi yöntemleri anlatıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen seminer soru cevap kısmının ardından sona erdi.