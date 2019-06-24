İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arslan “Kazanan demokrasimiz ve milletimizin iradesi olmuştur”

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan “23 Haziran seçimlerinin İstanbul’a ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan “23 Haziran seçimlerinin İstanbul'a ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kazanan demokrasimiz ve milletimizin iradesi olmuştur”dedi.


Ekrem İmamoğlu'na seçimler öncesi verdiği büyük destekle dikkat çeken Edremit'in CHP'li Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan “23 Haziran seçimlerinin İstanbul'a ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kazanan demokrasimiz ve milletimizin iradesi olmuştur” dedi.


Başkan Arslan, “Bu başarının mimarı Sayın Kılıçdaroğlu'nu ve ittifak süreci boyunca dimdik ayakta duran Sayın Meral Akşener'i saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İstanbul seçimine ciddi katkılar sunan; CHP Edremit İlçe Başkanlığı yöneticilerine, İlçe Başkanımız Fatih Yılmaz'a ve gece gündüz demeden çalışan tüm emekçilere teşekkür ediyorum.”ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.