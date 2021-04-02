Artan vaka sayıları semt pazarı yoğunluğunu düşürmedi

Kırmızı il Balıkesir'de vatandaşlar haftanın son gününde Pazar alışverişlerini yaptı.

Kırmızı kategoriye giren iller arasında yer alan Balıkesir'de vatandaşlar hafta sonu yasağına girmeden il ve ilçelerde kurulan pazaryerlerine akın etti. Bazı pazar girişlerinde hes kodu uygulaması kameralarımıza takılırken, bazı pazaryerlerinde de hes kodu sorulmaması dikkatlerden kaçmadı.

Pazar alışverişi için Pazar'a gelen vatandaşlar Balıkesir ilinde artan vakalar için görüşlerini belirtti.

Vatandaş Naime Aslanboğa, Pazar yerlerinin açılmamasını hastalığın kısıtlama zamanlarında azaldığını ve açıldıktan sonra vakaların arttığını söyledi. Aslanboğa, temizlik ve hijyen kurallarına uyduğunu hatta bir buçuk yıldır ailesinin evine bile gitmediğini söyledi.

Vatandaş Gülay Kaya ‘' Vallahi bizler elimizden geldiği kadar kurallara uymaya çalışıyoruz, uymayanlarda uyması gerekiyor yani toplum için. Dışarıya çok çok çıkmıyoruz evden bir seneye yakın misafir kabul etmiyoruz, gittiğimiz yerde hijyen kurallarına dikkat ediyoruz, eve geldiğimiz zaman ellerimizi yıkıyoruz, dezenfektan devamlı çantamızda yani biz elimizden geldiğini yapıyoruz inşallah diğerleri de yapar. Herkes aynı şeyi yapsa çabuk biter inşallah''.Dedi

Vatandaş Melahat Geçicioğlu ‘' Bıktık artık bir bitse de kurtulsak. Vallahi ben kimseye sokulmuyorum zaten bebeğim torunum var hiç kimseye de gitmiyorum işte böyle hemen kaçıyorum yan yan. Çıktım ama hep dikkat dikkat etmesek yandık. Ne zaman bitecek bu ? ne zaman bitecek valla bıktık artık kimseye sokulamıyorsun kimseye şey edemiyon bir Annem var Anneme de gidiyorum geliyorum yemeklik götürüyorum mecbur bakacağız yaşlılara da ondan kimseye de sokulamıyorum'' Diye konuştu

Vatandaş ‘' Vallahi uzaklaşma pek yakınlaşmıyoruz, temas yapmıyoruz, maske takıyoruz, kurallara uyuyoruz, komşu ziyareti yapmıyoruz aynen öyle ‘'. Dedi