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Asansör boşluğuna düşen adam güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde inşaa halindeki bir binaya daire göstermek için giren emlakçı karanlıkta asansör boşluğundan düşerek zemine çakıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde inşaa halindeki bir binaya daire göstermek için giren emlakçı karanlıkta asansör boşluğundan düşerek zemine çakıldı. Asansör boşluğundan düşen ve yaralı kurtulan Şahin Çakanoğlu yetkililerden güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.


Gerekli güvenlik önlemleri alınmayan bir inşaatın asansör boşluğuna düşerek yaralanan 53 yaşındaki Şahin Çakaloğlu yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı ve yetkililerden güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi. Çakaloğlu “Asarsör çukurunda yaklaşık yarım saat kaldım. Kendi çaban ile çıktım. Edremit Devlet Hastanesine gittim. Tedavi oldum. Yetkililerden isteğim şudur. Edremit'te bazı inşaatlarda bazı olaylar oluyor. Daha önce bir çocuk düştü asansör boşluğundan ve öldü. Bende ölebilirdim. Kısmen yaralandım. Şansım yaver gitti hayattayım şu anda. Sonuç olarak yetkililerin önlem almasını ciddiyet ile istiyorum. Şimdi benim düştüğüm yerin karşısında bir kurs merkezi var. Bir çocuk buraya düşebilir Allah korusun veya bir başkası düşebilir yahut şansı benim kadar yaver gitmeyebilir.” Dedi.


Özellikle inşa halindeki yapıların çevre güvenliklerinin yeteri kadar iyi alınmadığını ifade eden Çakaloğlu önlemlerin denetlenmesini ve artırılmasını istedi.

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