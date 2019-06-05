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Asansörde mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Balıkeir’in Burhaniye ilçesinde, asansörde mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı.

Balıkeir'in Burhaniye ilçesinde, asansörde mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı. Olay, Bahçelievler Mahallesi Koçkent Nur Sitesi B.Blokta meydana geldi.


Bugün saat 16.30 sırasında, Nur Sitesi B.Blokta binanın dördüncü katına çıkmak isteyen 6 kişi asansöre bindi. Asansör üçüncü kata geldiğinde arızalandı. Asansörde mahsur kalan vatandaşlar. korku yaşadı. Mahsur kalanların sesini duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin uzun uğraşı sonucu, kapı açılırken, vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Asansörden çıkan vatandaşlar, itfaiye ekibine teşekkür etti.

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