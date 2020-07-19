Aşçılardan Vali Şıldak'a şef gömleği

Göreve yeni başlayan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ı ziyarete gelen Balıkesir Aşçılar ve Pastacılar Derneği, kendisine şef gömleği hediye etti.

Balıkesir Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı ve Öğretmen evinin Şefi Levent Kaynak ve yönetim kurulu üyeleri Alaattin Öz ve Yeliz Karaman Vali Şıldak'ı ziyaret etti. Vali Şıldak'a yeni görevinde başarılar dileyen dernek üyeleri, görev alanları ve faaliyetleri hakkında da kısa bilgiler verdi. Vali Şıldak, ”Balıkesir'de olmaktan ve burada görev yapacağımdan dolayı mutluyum. Değerli misafirlerimize bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda Vali Şıldak'a Balıkesir Aşçılar ve Pastacılar Derneği tarafından şef gömleği hediye edildi.