Aşevinde pişiyor, ihtiyaç sahiplerinin sofrasına gidiyor

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, sosyo-ekonomik yönden ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara her gün sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla tespit edilen; yalnız yaşayan yaşlılara, yalnız yaşayan engellilere, yemek yapma imkanı olmayan vatandaşlara belediye aşevi tarafından yıl boyu günü sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Hazırlanan 3 çeşit sıcak yemek tespit edilen ailelerinin adreslerine belediye tarafından götürülüyor. Yapılan bu hizmetle yılın 12 ayı 180 ihtiyaç sahibi ailenin yüzü gülüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri, Belediye olarak sıcak yemek hizmetiyle Ramazan ayında vatandaşların mağduriyetlerini gidermeyi amaçladıklarını ifade ettiler, “Sıcak yemek yardımı almak isteyen aileler Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabiliyor. Diğer taraftan, Belediye Aşevi'ne yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar kuru gıda ve canlı hayvan bağışında bulunabiliyorlar. Gizlilik ilkesi içerisinde, hem yardım veren hem de yardım alan vatandaşların kimlikleri kesinlikle gizli tutuluyor” dediler.

Bu doğrultuda yeni dönemde sosyal belediyecilikte çığır açmayı amaçladıklarını belirten Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan,”Sosyal belediyecilikle ilgili çalışmalara ağırlık vereceğiz. Toplumdaki dayanışmayı arttırmak ve her zaman vatandaşlarımızın yanında olmak bizim en önemli görevimiz. Bu doğrultuda, yardıma muhtaç vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek adına çalışmalarımıza ciddi bir hız kazandıracağız” dedi.