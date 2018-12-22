Aşıklar lise öğrencileri ile panelde buluştu

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 'Gençliğimiz Ortak Geleceğimiz' projesi kapsamında gerçekleştirilen “Gençler Kültürüyle Buluşuyor-Türkülerimiz ve Aşıklık Geleneği” konulu panel, panelist olarak Balıkesir Üniversitesi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Duymaz, Doç. Dr. Satı Kumartaşlıoğlu ve Doç. Dr. Halil İbrahim Şahin'in katılımlarıyla Salih Tozan Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Panele 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, 100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi, Mebruke Hakkı Kabakçı Çok Programlı Anadolu Lisesinin aktif sporcu öğrencileri de katıldı. Açılış konuşmasını yapan okul Müdürü Mustafa Uzanç “Bizi biz yapan değerlerden olan geleneklerimizi, kültürümüzü gençlerle buluşturmak, köklerimize sahip çıkmak demektir. Kökü sahiplenelim ki ağaç büyüyebilsin” dedi.

Panelin koordinatörlüğünü 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Arzu Yüney üstlendi. Programın ilk bölümünde okulun müzik öğretmeni Duygu Oruç ve bağlamasıyla ona eşlik eden Burak Kaan Öztürk, Bir Gönüle Aşk Girince, Hacel Obası isimli türküleri seslendirdiler. Programın son bölümünde Erzurum'dan gelen Aşık Rahim Sağlam ve Aşık Kul Nuri, aşıklık geleneğine özgü örnekleri sundu.