İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Asım Kandemir son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir Birlik Gazetesi’nde çalışan Yasemin Kandemir’in vefat eden eşi Asım Kandemir son yolculuğuna dua ve göz yaşlarıyla uğurlandı.

Balıkesir Birlik Gazetesi'nde çalışan Yasemin Kandemir'in vefat eden eşi Asım Kandemir son yolculuğuna dua ve göz yaşlarıyla uğurlandı.


Balıkesir basın camiasının sevilen emektarlarından Birlik Gazetesi çalışanı Yasemin Kandemir'in vefat eden eşi Asım Kandemir dua ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Asım Kandemir'in cenazesi 52 Evler Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlıdere mezarlığında toprağa verildi. Yasemin Kandemir ve ailesini bu acılı gününde dostları ve yakınları yalnız bırakmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.