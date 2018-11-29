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Asırlık çam ağacı yağışa dayanamadı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde iki günden etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle asırlık çam ağacı sabaha karşı büyük bir gürültü nedeniyle yıkıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki günden etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle asırlık çam ağacı sabaha karşı büyük bir gürültü nedeniyle yıkıldı.


Edinilen bilgiye göre, Burhaniye Kocacamii Mahallesi Cumhuriyet Meydanında yağış nedeniyle yola devrilen çam asırlık çam ağacı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kesildi. Burhaniye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü personeline teslim edildi. Ağacın sabah erken saatlerde yoğunluğun yaşanmadığı dakikalarda devrilmesi ise bir şans olarak nitelendirildi.

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