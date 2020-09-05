Asırlık caminin minaresi onarım bekliyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan ve bilinen tarihi 1800'lü yılların sonlarına dayanan Ulu Cami, minaresinde meydana gelen yıpranma nedeniyle Belediye Zabıtası cami bahçesinde önlem alarak minarenin çevresini bariyerlerle çevirerek önlem aldı.

Bandırma'nın en eski camilerinden biri olan ve günümüzde tapusu Bandırma Hayır İşleri Derneği'nin üzerine bulunan Ulu Cami, asırlara meydan okuyan minaresinin onarılacağı günü bekliyor. Uzun yıllardan bu yana yıkılma tehlikesi olduğu için onarılması gereken Ulu Cami Minaresinin onarımı tam anlamıyla yılan hikayesine döndü. Onarımı kimin yapacağı konusunda belirsizlik hala devam ediyor.

Minare taşlarının korozyon yüzünden avluya düşmesi nedeniyle Ulu Cami avlusu Bandırma Belediyesi tarafından bariyerler ile kapatılarak vatandaşların namaz kılmasına izin verilmiyor. Ulu Cami tapusuna sahip olan Bandırma Hayır İşleri Derneği Başkanı Ali Kemal Sert konu hakkında açıklamalarda bulundu. "Derneğimiz 1951 yılında kamu yararı gözetilerek kurulan bir dernektir" diyen Ali Kemal Sert “Ulu Cami ile birlikte Bandırma'da 4 caminin tapusuna sahibiz. Bu camiler Bentbaşı, Tünelüstü ve Tekel Evleri Camileridir. Bu 4 caminin tapularını dernek olarak Bandırma Belediyesi'nden satın aldık. Bilindiği üzere Ulu Cami minaresinde uzun bir süredir sıkıntı yaşanıyor. Minarede oluşan korozyon yüzünden minareden taşlar avluya düşüyor. Ulu Cami 1901 yılında geniş bir tadilat görmüş. İlerleyen yıllarda küçük dokunuşlarla bugünlere gelmiş. Son yapılan dokunuşlarda ne yazık ki küçük yanlışlıklar yapılmış. Biz dernek olarak minarenin onarımı için projelerini çizdirerek başlangıç yapmıştık. Ancak Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu camiyi tescilleyerek onarımı kendi uhdesine aldı. Birçok kez bu kurullarla görüşmemize karşın çözüm noktasına gelemedik. Konu daha sonra Bursa'dan Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurumuna geçti. Tüm çalışmalara tekrar sıfırdan başlanmak zorunda kalındı. Dernek olarak Balıkesir Eski Valisi Ersin Yazıcı Bey'i ziyaret ederek minarenin onarımı konusunda yardımını talep ettik. Vali Bey konuyu takip edeceğini belirterek Belediyelerin kültür varlıkları fonundan onarımı yapabileceklerini belirtti. Bizde dernek olarak konuyu Bandırma Belediyesine taşıma aşamasındayız. Bandırma'da birçok tarihi bina bu fon kullanılarak restore edildi. Umarım Ulu Cami'nin minaresi de bu kapsamda onarıma alınır“dedi.