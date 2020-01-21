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Asker eğlencesinde havaya ateş açan 2 kişi yakalandı

Balıkesir’in Karesi ilçesinde asker eğlencesi sırasında havaya rastgele ateş açan 2 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde asker eğlencesi sırasında havaya rastgele ateş açan 2 kişi gözaltına alındı.


Şamlı'da tertiplenen asker eğlencesinde silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili Karesi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatan jandarma ekipleri, S.Ş. ve Y.S. isimli şüphelileri yakaladı. Şüphelilere ait 1 adet faturasız kurusıkı tabanca ile bir pompalı tüfek ele geçirildi. Havaya rasgele ateş eden şahıslara idari para cezası kesildi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

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