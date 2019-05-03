Askeri bandodan müzik şöleni

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde Balıkesir Bölge Bando Komutanlığı Bando Takımı öğrencilerle buluştu.

Bandırma ilçesinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi gençlik festivali kapsamında bir dizi etkinlikler içerisinde Bölge Bando Komutanlığı'nın Big Bang Orkestrası öğrencilerle buluştu. Balıkesir Askeri Bandosu icra ettiği etkinliklerde etkileyici ve görkemli yapısı ile ilk defa Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi yerleşkesinin bahçesinde konser verdi. Öğrencilerin oldukça dikkatini çeken orkestra büyük beğeni topladı.

Orkestra Şefi Binbaşı Murat Keskin “Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi, Bölge Bando Komutanlığı'nın Big Bang Orkestrasıyız. Sevgili arkadaşlar daha önce Big Bang Orkestrası dinlediniz mi bilmiyorum ama genelde pop, caz, Latin müzik yaparlar. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, Türkiye'de öncülüğünü yapan nadir kurumlardan biriyiz. Sizlerle birlikte olmaktan, oldukça keyifliyiz, mutluyuz ve gururluyuz. Bizi sizlerle buluşmamıza vesile olan Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Mehmet Karatepe'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Keyif alacağınız bir repertuvarla sizlerleyiz” ifadesinde bulundu.

Konserin sonlarında başlayan yağmur öğrencileri etkilemedi ve konseri izlemeye devam ettiler. Konserin sonunda günün anlam ve önemine binaen Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Mehmet Karatepe, Orkestra Şefi Binbaşı Murat Keskin'e plaket takdim etti.