İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ASKF Körfez temsilcisi Erhanoğlu, “2019-2020 Süper Amatör ligi start alıyor”

Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri federasyonu (ASKF) Körfez Temsilcisi Cemal Erhanoğlu yaptığı açıklamada, Balıkesir Bölgesi Amatör Küme maçlarının geçtiğimiz hafta başladığını hatırlatarak, Süper Amatör A Grubu kaşılaşmalarının da Cumartesi günü oynanacak Küçükköyspor-Sakaraspor karşılaşmasıyla start alacağını açıkladı.


Erhanoğlu; Ayvalık, Altınova, Küçükköy ve Alibey Adası'ndaki stadyumların bakımlarının yapıldığını ve sağlık ekiplerinin, saha komiserleriyle hakemlerin lig için görevlendirildiklerini kaydetti.


Ligdeki tüm takımlara kazasız-belasız bir sezon geçirmelerini dileyen Cemal Erhanoğlu, takımların taraftarlarının da maçlarda tribünlerdeki yerini alacaklarına inandıklarını belirtti.


Balıkesir ASKF Körfez Temsilcisi Erhanoğlu, Süper Amatör A Grubu karşılaşmalarının; Savaştepe Belediyespor-Gömeçspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Havran Fatih Belediyespor, Küçükköyspor-Ayvalık Sakaryaspor, Altınovaspor-1966 Edremitspor ve Burhaniye Belediyespor-Dursunbey Belediyespor maçlarıyla başlayacağını da sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.