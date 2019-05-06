Dr. Mehmet Burak Öztop bu yıl “Astımınızla Sağlıklı Yaşayabilirsiniz” teması ile 7 Mayıs 2019 Dünya Astım Günü etkinliği düzenleneceğine dikkat çekti.

Dr. Mehmet Burak Öztop 7 Mayıs Salı günü düzenlenecek olan Dünya Astım Günü'nün bu yıl “Astımınızla Sağlıklı Yaşayabilirsiniz” teması ile gerçekleştirileceğini açıkladı. Burak Öztop astımın akciğer içi hava yollarında daralmaya neden olan ve alevlenmeler ataklar ile seyreden müzmin kronik bir akciğer hastalığı olduğunu hatırlatarak “Hastalık tekrarlayan nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı/hışıltı/ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterir. Astım hastalığının ortaya çıkmasında etken olan faktörlere risk faktörleri denir. Bu faktörler kişiyle ve çevreyle ilgili olmak üzere iki gruptur. Kişisel risk faktörleri içinde genetik yapı, cinsiyet ve şişmanlık sayılabilir. Çevresel risk faktörleri ise alerjenler, tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, sigara dumanına maruz kalmak, bazı ilaçlar, iç ve dış ortam hava kirliliği ve beslenme tarzıdır. Astım tanısı, yakınmaları olan hastalarda yapılan muayene ve nefes ölçüm testleri ile konulur. Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de bu hastalığın tedavisi ile ilgili gerekli her türlü ilaç ve malzeme bulunmaktadır. Uygun ilaç tedavisi ile, astım hastaları iş ve okul dahil günlük yaşamlarına, hastalık nedeni ile herhangi bir kısıtlanma olmadan devam edebilirler. Astım ilaçlarının büyük bir kısmı soluk alma yolu (inhalasyon) ile kullanılan ilaçlardır ve bu yolla daha az yan etki ile direk hava yollarında istenen tedavi edici etkiyi oluştururlar.

“Astımınızla Yüzebilir performans sporu yapabilirsiniz”

Astım hastalarının hekimlerinin görüşünü de alarak çevresel olarak yakınmalarını arttıran faktörlere dikkat etmek koşulu ile günlük yaşamlarında diledikleri pek çok şeyi yapabileceği belirten Dr. Mehmet Burak Öztop “Yüzebilir ve performans sporlarını yapabilirler. Sporun hastalığın seyrine olumlu katkıları olduğu gösterilmektedir. Astımlı hastaların doktor tanılı besin alerjileri olmadığı sürece özel diyet yapmalarına gerek yoktur. Sağlıklı beslenmenin temel ilkeleri astımlı hastalar için de geçerlidir. Obez olan astım hastaları için doktor ve diyetisyen kontrolünde kilo vermek hastalık seyrini olumlu etkileyecektir. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü olarak hastalarımıza ilaçlarını doktorunun önerdiği şekilde kullanmaları, yeterli ve dengeli beslenmeleri, düzenli egzersiz yapmaları, havası temiz ortamlarda bulunmaları ve sigara içmemeleri konusunda titiz davranmalarını öneriyoruz. Ayrıca; “Astımınızla Sağlıklı Yaşayabilirsiniz” diyor ve sağlıklı günler diliyoruz”şeklinde konuştu.