At arabalı hırsızlık zanlıları yakalandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis, at arabaları ile hurda toplama görüntüsü altında hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelileri yakaladı.

At arabaları ile hurda toplama bahanesiyle yazlık evlerin bahçelerinden ve bazı işyerlerinin önlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen zanlılar bu sefer Burhaniye polisinden kaçamadı. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde bir işyerinin önünde bulunan buzdolabı gibi malzemeleri çaldıkları iddia edilen B.S. ve O.S. adlı zanlılar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan zanlılar, sağlık kontrolü sonrası mahkemeye çıkarıldı.