Ata tohumları Burhaniye'de üretilecek

Burhaniye'nin bereketli topraklarına tekrardan can vermek, yerli tohumu geleceğe taşıyarak sağlıklı ve zengin yarınlar bırakmak adına, Burhaniye Belediyesi tohum takas zincirini başlattı.

Projenin ilk ayağı Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından üretilen Ata tohumlarıyla atıldı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile bir araya gelerek başlattığı proje de Ata Tohumları, Burhaniye topraklarında üretilmeye başlanacak. Yaklaşık 500 çeşitten oluşan Ata Tohumlarının Burhaniye topraklarında yetiştirilmesi için başlatılan proje için Nilüfer Belediye Başkanı yanında getirdiği sembolik tohumları Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e verdi. Burhaniye Belediyesi tarım arazilerinde ve yerli çiftçiler tarafından üretilecek tohumlar Başkan Ali Kemal Deveciler tarafından teslim alındı. Ata tohumlarının çiftçinin yüzünü güldürerek, destekçisi olacağını ifade eden CHP'li Başkan Deveciler, Belediye olarak 250 dönüm tarım alanları olduğunu ve bu tohumları ekerek çiftçilere katkı sağlamış olacaklarını söyledi. Buna bağlı olarak 52 dönümlük bir sera projesinin de tamamlanmak üzere olduğunu belirten Başkan Deveciler, bu vesileyle organik tarımla birlikte ata tohumlarının gelecek nesillere ulaşması için çalışacaklarını söyledi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, 500 dönümlük arazide bu fidanları yetiştirerek çiftçilerin daha sağlıklı ürünler elde etmelerini sağladıklarını belirtti. Başkan Erdem, düzenledikleri Tohum Takas Şenlikleriyle de Ata Tohumlarını vatandaşlara dağıttıklarını söyledi. Başkan Erdem Ayrıca Nilüfer'de aromatik bitkilerde yetiştirerek çiftçilere dağıttıklarını sözlerine ekledi.