Atand??? hastaneyi 3 ayda ihya etti

Bal?kesir'in G?nen Devlet Hastanesi'ne 3 ay ?nce Ba?hekim olarak atanan Dr. Ersin At?c?, hastane gelirlerini 500 bin TL artt?rarak, hizmet kalitesini y?kseltti.

G?nen Devlet Hastanesi son aylarda g?sterdi?i performans ile fark olu?turmaya ba?lad?. Gerek fiziki yap?s? gerek uzman doktor ve personeli ile G?nen'e hizmet veren Devlet Hastanesi Ba?hekimi Ersin At?c?, son aylarda yatak dolulu?u, hasta poliklinik say?lar?ndaki art??a paralel olarak hastane gelirlerini artt?rd?klar?n? belirterek, 1 milyon 300 bin lira olan hastane gelirini 1 milyon 800 bin liraya y?kseltmeyi ba?ard?klar?n? ifade etti.

G?nde ortalama bin 500 hastaya poliklinik hizmeti verdiklerini belirten At?c?, "Yatan hasta doluluk oranlar?m?z y?zde 80'ler civar?na y?kseldi. 21 uzman doktorumuz, 6 pratisyen hekimimize ek olarak bir dahiliye uzman?m?z ve bir biokimya uzman?m?z ile G?nen i?in hizmet vermeye devam ediyoruz. Toplam personel say?m?z ise 400'd?r. Hastanemiz 16 d?n?m ?zerine in?a edilmi? olup 22 bin metrekare kapal? alana sahip. 90 yata??m?z, 12 yatakl? palyatif bak?m odam?z mevcut. 8 ki?ilik 2. basamak yo?un bak?m ?nitemiz ile 4 yatakl? Birinci basamak yo?un bak?m odalar?m?z ile G?nen halk?na hizmet veriyoruz" dedi.

3 ay ?nce g?reve ba?lad???n? ifade eden At?c?, G?nen'e daha iyi hizmet etme ad?na ku?kusuz hedefleri oldu?unu s?yleyerek ??ncelikle hastanemizde kal?c? kardiyoloji uzman?m?z yok. Ge?ici olarak bir uzman doktorumuz haftada bir poliklinik hizmeti vermeye geliyor. G?reve gelince bu say?y? haftada 2 g?ne ??kard?k. Ancak G?nen'e kal?c? olarak bir kardiyoloji uzman?n?n gelmesi i?in ?aba harc?yoruz. Hastanemizde g?rev yapan kad?n do?um uzman?, ?ocuk ve g?z hastal?klar? doktor say?lar?n? artt?rmak hedeflerimizin aras?nda yer al?yor? diye konu?tu.