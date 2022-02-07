Ata'nın sevdiği şarkılar hep bir ağızdan söylendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 99. yılını “Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar” konseriyle kutladı. Ünlü TRT sanatçı Ali Çakar'ın sesinde hayat bulan şarkılar, Balıkesirlileri mest etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, şehri ziyaret edişinin 99. yıl dönümünü muhteşem bir konserle kutladı. Fikirleri, dünya görüşü, devrimleri ve vatanperverliğiyle sonsuza kadar anacağımız Atamızın sevdiği şarkılar, ünlü TRT sanatçısı Ali Çakar'ın sesinde hayat buldu. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Ali Çakar; bir yandan zeybek oynayıp bir yandan da kadife sesiyle vatandaşların kulağının pasını sildi.

Konser büyük ilgi gördü

Balıkesirlilerin büyük ilgi gösterdiği konserde Ali Çakar, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan; Yemen Türküsü, İzmir'in Kavakları, Manastırın Ortasında ve daha birçok eseri seslendirdi, vatandaşlar da ona hep bir ağızdan eşlik etti. Kendisi de Edremit doğumlu olan şarkıcı konserde, Edremit'in Gelini adlı türküyü de seslendirerek Balıkesirlileri mest etti. Konsere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Birol Şahin, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan, ve çok sayıda vatandaş katıldı.