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Atatürk Evi'ni ziyaret ettiler.

Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, Atatürk Kültür Evi’ni ziyaret etti.

Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, Atatürk Kültür Evi'ni ziyaret etti.


Çayiçi Caddesi üzerinde bulunan ve Atatürk'ün Edremit'i ziyareti sırasında kaldığı ve müzeye dönüştürülen 'Atatürk Kültür Evi' her kesim vatandaşın ziyaretçi akınına uğruyor.


Edremit Belediyesi tarafından alınarak restore edilen evi gezen öğretmenler, Edremit'in tarihi ve kültürü hakkında bilgi edindikten sonra konağın odaları gezdiler.


Öğretmenlerden Ali Sarıcan, evin geçmiş kuşaklar ile gelecek kuşaklar arasında bir bağ oluşturması açısından önemine değinerek, ilçemiz dede Atatürk Evi'ni hizmete açılmış olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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