Atatürk ölümünün 82. yılında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 82'inci yıl dönümünde Balıkesir'de de anıldı.

Anma töreni Atatürk Anıtı'nda Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Kemal Turan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın anıta çelenk sunumuyla başladı. Protokolün çelenklerinin ardından siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve dernekler anıta çelenk koydu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleri eşliğinde saygı duruşu gerçekleştirildi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, Adnan Menderes Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni İrem Söylem'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra 11. sınıf öğrencisi Hümeysa Ateş'in 'Sen Mustafa Kemal'sin şiir ve 11. sınıf öğrencisi Münevver Aygören'in 'Bir Tutkudur Mustafa Kemal şiirlerini okumalarının ardından tören sona erdi.