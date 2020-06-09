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Atatürk parkında gençler doyasıya eğlendi

Balıkesir’de korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan 18 yaş altı çocuklara izin gününde Atatürk Parkı’nda şenlik yapıldı.

Balıkesir'de korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan 18 yaş altı çocuklara izin gününde Atatürk Parkı'nda şenlik yapıldı.


Balıkesir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Altıeylül Belediyesi ve Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü katkılarıyla düzenlediği “Evde Kal Hareketsiz Kalma” projesi ile sokağa çıkma izni olan 18 yaş altı gençler ile Atatürk Parkında antrenörler eşliğinde Cimnastik, Halkoyunları ve Müzik dinletisinin olduğu program sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleşti.


Şenlikte aylar sonra sokağa çıkan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Sosyal mesafe gözetilerek yapılan aktivitelerle çocuklar hem eğlendi, hem enerji harcadı. Antrenörler eşliğinde spor yapılarak başlanan güne halk oyunları gösterileri ile devam edildi. Çocukları eğlencelerinde yalnız bırakmayan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı sağlıklı gelecek için sporun gerekliliğine dikkat çekerek bu zorlu süreçte sabırla evlerinde bekleyen çocuklara teşekkür etti. Kovid19 salgınında hijyen ve sosyal mesafenin mutlaka korunmasını sözlerine ekleyen Başkan Avcı, Pandemi sürecinin devam ettiğini dile getirerek gençlerden maske kullanımı ve hijyen konusunda dikkatli olmalarını istedi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Pandemiyi önlemenin, etkilenen kişi sayısını kontrol altında tutmanın tek yolu 'evde kalmak ve sosyal izolasyon' kavramını hayatımıza yerleştirmekten geçiyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin evde kaldığı bu dönemde programlar ve çalışmalarla elden geldiğince desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Online eğitimlerimiz ve etkinliklerimiz bu dönemde sürüyor. 18 yaş altı çocuk ve gençlerimizin sokağa çıkabildikleri bu günlerde de çeşitli etkinliklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

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