Atatürk yüzme havuzu hizmete açıldı

İşletmesi 3 yıllığına Altıeylül Belediyesi'ne ait olan Atatürk Açık Yüzme Havuzu, korona virüse karşı tüm önlemler alınarak hizmete açıldı. İçerisinde 1 olimpik 1 yarı olimpik, 2 eğitim havuzunun, 3 cankurtaran ve 1 sağlık görevlisinin bulunduğu Atatürk Açık Yüzme Havuzu haftanın 7 günü hizmet verecek.

Başkan Hasan Avcı: “Gençliğe yatırım yapıyoruz”

Atatürk Açık Yüzme Havuzunun açılmasıyla ilgili konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı; “Havuzu yaklaşık 2 ay önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz den devralmıştık. 3 yıl boyunca işletmesi bizde olacak. Öncelikle gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gençlerimize çok önem veriyoruz. Onlar bizim geleceğimiz bizlerde onlara, yani geleceğimize yatırım yapıyoruz. İnşallah bu ve bunun gibi tesislerimizden nice milli sporcularımız yetişir ve bizleri gururlandırırlar. Dedi

Başkan Avcı: Korona virüse karşı gerekli tüm önlemler alındı

Atatürk Açık Yüzme Havuzunu vatandaşların kullanımına sunduklarını söyleyen Başkan Avcı; Korona virüs salgını ile ilgili gerekli tüm çalışmalarımızı ve önlemlerimizi aldık. Havuza gelen herkesin kaydını alıyoruz, havuza gelenler el ve ayak dezenfeksiyonu uygulamasından geçmeden havuza alınmıyorlar” dedi.

Başkan Avcı; Havuzun suyunun Halk Sağlığı yetkilileri tarafından sık sık kontrol edileceğini, ayrıca en son Cuma günü yapılan kontrolde havuzun suyunun tamamen hijyenik olduğunun tespit edildiğini ve sağlık açısından hiçbir sorun olmadığını belirtti.

Atatürk Açık Yüzme Havuzu Hafta İçi 17:30-19:45, Hafta Sonu 10:00-12:45, 13:30-16:15-17:00-19:45 saatleri arası hizmet verecek.